MarinaSh87

Марина MarinaSh87

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Недорогой, качественный рерайт от 0.60$/т.з.

Пишу качественный рерайт/копирайт любой тематики, уникальность от 95% по Адвего.

Отзывы - http://www.etxt.ru/marinash87.html

Отзывы заказчиков

tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нужны SEO тексты
Марина - приятный в общении человек, ответственно относится к работе. Задание выполнено в срок, в итоге - грамотные, отличные тексты. Спасибо!
Таисия очень ответственный заказчик, грамотно составляет ТЗ и своевременно оплачивает выполненное задание. Спасибо за интересные проекты, с удовольствием буду сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
JustPositive
Инна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Рерайт статей финансовой тематики
С Мариной очень приятно работать. Качество статей на высшем уровне. Работа выполнена в сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Грамотная постановка задачи, постоянный онлайн и моментальная оплата. Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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нет отзывов
от $1
от 1 часа
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