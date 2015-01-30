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10 баллов
10 лет назад
Марина - приятный в общении человек, ответственно относится к работе. Задание выполнено в срок, в итоге - грамотные, отличные тексты. Спасибо!
Ответный отзыв
Таисия очень ответственный заказчик, грамотно составляет ТЗ и своевременно оплачивает выполненное задание. Спасибо за интересные проекты, с удовольствием буду сотрудничать в будущем.
$10
10 баллов
10 лет назад
С Мариной очень приятно работать. Качество статей на высшем уровне. Работа выполнена в сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, постоянный онлайн и моментальная оплата. Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
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нет отзывов
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