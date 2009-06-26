Сценарий квеста (игры) для ивента

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Завершен8 заявок415 просмотров

Ориентировку на молодежь от 18 до 26 (примерно) участие могут принимать и старше поэтому приветствуются сценарии интересные рассчитанные на широкую аудиторию. Возможны и многодневные квесты.

Квесты (игры ) будут проводиться летом в пляжной зоне возле развлекательного центра.

Использование мобильников, фотоаппаратов и т.д. разрешается, вообще ограничений нет кроме явного противоречия законами общественной морали). Можно придумывать свои квесты или предлагать существующие.

К примеру, есть квест:

Собери из фоток, которые есть в твоем фотоаппарате или телефоне и т.д. заданное изображение и получи приз.

Предложения пишите в проект, он закрыт для просмотра других пользователей.

16 лет назад
Andrey_R_I
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Оперативно написала свою идею, спасибо за интересный вариант
Прекрасный заказчик! Рекомендую.
MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Очень интересные идеи. Спасибо за работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.
Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$12
1 день
Отличные идеи квестов, грамотное и понятное описание игр. Благодарю за работу.
Очень грамотный и надёжный заказчик. Чётко поставленные задачи. Всегда на связи. Оплата своевременная. Благодарю за сотрудничество. Рекомендую.
Cheaterzzz
Andrew Kir 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интересная работа, хороший и надежный человек. Оплата в срок, без задержек. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
Cheaterzzz
Andrew Kir 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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