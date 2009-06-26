Необходимо перевести с английского технический текст.
Сценарий квеста (игры) для ивента
Ориентировку на молодежь от 18 до 26 (примерно) участие могут принимать и старше поэтому приветствуются сценарии интересные рассчитанные на широкую аудиторию. Возможны и многодневные квесты.
Квесты (игры ) будут проводиться летом в пляжной зоне возле развлекательного центра.
Использование мобильников, фотоаппаратов и т.д. разрешается, вообще ограничений нет кроме явного противоречия законами общественной морали). Можно придумывать свои квесты или предлагать существующие.
К примеру, есть квест:
Собери из фоток, которые есть в твоем фотоаппарате или телефоне и т.д. заданное изображение и получи приз.
Предложения пишите в проект, он закрыт для просмотра других пользователей.
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