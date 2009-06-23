Копирайт, SEO - сайт строительной тематики

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  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки475 просмотров

Есть небольшой проект по металлоконструкциям, где нужна рука копирайтера и наверно спеца по SEO. Интересует объём работ, как он видится вам и ценник. В вашем предложении хочется прочесть хотя бы пару пунктов по работам и срокам. Предпочтение отдаётся тем у кого в портфолио есть строительная тематика.

Суть проекта::

Есть сайт http://metalstroy.spb.ru/about.htm Дизайн делал явно не Тёма Лебедев, но не это сейчас важно. Сайт позиционируется как сетевое представительство фирмы занимающейся металлоконструкциями, т.е. это могут быть как небольшие изделия типа решёток, перил с рюшечками так и какие-то фермы (стойки) для теплотрасс, элементы строительных конструкций и.т.д.Соответственно надо продумать структуру разделов и их содержание

По структуре::

Не хочется валить всё в одну кучу, т.к. сайт должен быть направлен как на простого человека так и на строительные фирмы которым нужны подрядчики. Надо либо как то более конкретнее разбить разделы, либо вынести какие-то направления на отдельный сайт(такой вариант возможен, но хотелось бы обойтись одним сайтом). Опять же, как оно будет лучше для поисковика. Эта часть скорее всего для SEO

По содержанию::

Хотелось бы, что бы тексты содержали некое семантическое ядро, которое можно потом использовать при продвижении в поисковиках. Эта часть очевидно для копирайтера.

Можно писать в приват, для дальнейшего разговора.

16 лет назад
modjong
Антон 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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