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Рерайт
Нужна помощь в рерайте. Рерайтить необходимо описания к фильмам на двд. За 3 дня в сумме необходимо отрерайтить 600 описаний. Каждое из них должно быть по 500-600 знаков без пробелов.
Указывайте, пожалуйста, стоимость за выполнение 1 описания.
Исполнителей будет выбрано несколько по принципу наименьшей стоимости.
Обязательно поставлю хороший отзыв, если все будет ок!
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.
Заранее благодарен!
Выбранный исполнитель
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