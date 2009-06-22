Нужна помощь в рерайте. Рерайтить необходимо описания к фильмам на двд. За 3 дня в сумме необходимо отрерайтить 600 описаний. Каждое из них должно быть по 500-600 знаков без пробелов.

Указывайте, пожалуйста, стоимость за выполнение 1 описания.

Исполнителей будет выбрано несколько по принципу наименьшей стоимости.

Обязательно поставлю хороший отзыв, если все будет ок!

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Заранее благодарен!