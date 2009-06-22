Рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок278 просмотров

Нужна помощь в рерайте. Рерайтить необходимо описания к фильмам на двд. За 3 дня в сумме необходимо отрерайтить 600 описаний. Каждое из них должно быть по 500-600 знаков без пробелов.

Указывайте, пожалуйста, стоимость за выполнение 1 описания.

Исполнителей будет выбрано несколько по принципу наименьшей стоимости.

Обязательно поставлю хороший отзыв, если все будет ок!

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

Заранее благодарен!

16 лет назад
vladikor
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alena1602
Алена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

alena1602
Алена 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Текст для главной

    Нужно заменить текст на главной странице сайта hotloves.ru Условия: - прочитав текст человек захотел воспользоваться услугой, т.е. что бы текст был продающий, что бы пользователя цепляло; - поисковые машины, полюбили этот текст, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Аналитическая записка по сайтам/проектам буржунет

    Необходимо проанализировать, осмыслить и написать аналитическую записку по сайтам/проектам буржунета. Мне необходима информация, о том, какие тематики/сайты/проекты там популярны. Информацию желательно предоставить в виде: Тематика, ее анализ, подробное !!! описание и особенности, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название для салона штор

    $100

    Необходимо придумать название для "салона штора" (почему в ковычках салон штор поймете к концу) Основная целевая аудитория: женщины в возрасте 25-50 лет, с достатком средний-выше среднего Главная задача что бы название было эмоциональным. ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи для журнала про альт. источники энергии

    $1000

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для создания наполнения научно-популярного журнала про альтернативные источники энергии (журнал с одноименным названием) требуются авторы. Оплата после утверждения статьи главным редактором (в случае неутверждения - правки, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт кротких статей автомобильной тематики

    $350

    1. Требуется копирайтер, немного разбирающийся в автомобилях. 2. Необходимо найти и отрерайтить порядка 200 отзывов по автомобилям(желательно не очень большие отзывы в пределах 1000 знаков). 3. Список марок и моделей машин предоставлю. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт.

    Здравствуйте! Нужен рерайт, исходники предоставляю. Тема не сложная. Общий объем - до 20 тыс. символов. Срок - завтра к обеду. Предлагайте, пожалуйста, цены. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад