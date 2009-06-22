Написать тексты для ссылок

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки244 просмотра

Нужно для парочки проектов написать тексты для ссылок для Sape

За вопросами писать в аську 177626682

16 лет назад
urd
49 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

lkiryxa
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкие указания, своевременная оплата, да и просто хороший человек. Спасибо за сотрудничество, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lkiryxa
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Название для салона штор

    $100

    Необходимо придумать название для "салона штора" (почему в ковычках салон штор поймете к концу) Основная целевая аудитория: женщины в возрасте 25-50 лет, с достатком средний-выше среднего Главная задача что бы название было эмоциональным. ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи для журнала про альт. источники энергии

    $1000

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для создания наполнения научно-популярного журнала про альтернативные источники энергии (журнал с одноименным названием) требуются авторы. Оплата после утверждения статьи главным редактором (в случае неутверждения - правки, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт кротких статей автомобильной тематики

    $350

    1. Требуется копирайтер, немного разбирающийся в автомобилях. 2. Необходимо найти и отрерайтить порядка 200 отзывов по автомобилям(желательно не очень большие отзывы в пределах 1000 знаков). 3. Список марок и моделей машин предоставлю. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт.

    Здравствуйте! Нужен рерайт, исходники предоставляю. Тема не сложная. Общий объем - до 20 тыс. символов. Срок - завтра к обеду. Предлагайте, пожалуйста, цены. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать рекламную акцию

    $1000

    Для международной туристической компании требуется придумать идею рекламной акции розыгрыша тура. Оплата за одну успешную идею 1000 рублей Автору лучшей идеи предлагаем работу на постоянной основе в компании в креативном отделе, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать биографию

    Требуется несколько статей о авторах популярных книг, объемом в 4 000 зн (биография, творческий путь автора, перечень книг). Приветствуется глубокий рерайт существующих статей в интернете. Указывайте цену и сроки выполнения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Подобрать словосочетания

    $20

    Требуется подобрать порядка 50-100 красивых словосочетаний на тему "Красивый интерьер+ материал стен", Например: "романтический флер французских кофеен", "аристократическое величие резиденций монархов", "подлинная флорентийская роскошь",

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад