Написать 20 статей. (для rossomaxa-m)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок446 просмотров

Необходимо написать 20 статей медицинской тематики.

16 лет назад
scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад
$200
10 дней
Марина, большое вам спасибо. Все понравилось. Обязательно обращусь еще.
Очень понравилось работать с Антоном. Четкое ТЗ, всегда на связи, приятное общение. Рекомендую.

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Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад

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