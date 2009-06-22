Глубокий рерайт текста

Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения.

Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Оплачивается объем исходного текста.

Срок - 1 день.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

Просьба в личку не писать.

Готовый текст без моего предварительно согласия на вашу работу не будет оплачен.