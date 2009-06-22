Глубокий рерайт текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок607 просмотров

Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения.

Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Оплачивается объем исходного текста.

Срок - 1 день.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

Просьба в личку не писать.

Готовый текст без моего предварительно согласия на вашу работу не будет оплачен.

16 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$2
1 день
Как всегда, отличная и оперативная работа.
В очередной раз рекомендую, как постоянного заказчика. Артем - это стабильность, четкая постановка задачи и возможность мгновенного получения оплаты.
jab
55 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, спасибо.
Внятное ТЗ, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Как всегда, отличная работа. Спасибо.
Как всегда оплата вовремя, приятно работать Надеюсь продолжать сотрудничество.
Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, крайне оперативно, доволен сотрудничеством.
Всё чудесно. Спасибо.
bolik
58 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, спасибо. Доволен сотрудничеством.
Врядли что можно добавить к массе отзывов, явно Артем заслуживает этого. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
garda12
Ольга 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, доволен сотрудничеством.
ATIV2007
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, спасибо.
Anna_Onill
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Получил просто великолепный рерайт в очень быстрые сроки. Доволен сотрудничеством.
Ponka
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$2
1 день
Как всегда, все супер. Спасибо.
В который раз сотрудничаю с Артемом - очень приятно иметь такого постоянного заказчика.
selentina
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отличный рерайт, спасибо. Доволен сотрудничеством.
Спасибо за сотрудничество. Надежный заказчик.
knjazvitaliy
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа, крайне оперативно, доволен сотрудничеством.
Первый раз работаю с Артемом, и сотрудничеством доволен. Четкая постановка задачи, оперативная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
kolibry
39 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Работа была выполнена практически моментально. Спасибо.
Спасибо за оперативную оплату! Сотрудничеством довольна в полной мере!
Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
$2
1 день
Получил отличную работу практически моментально. Спасибо.
Приятно, что человек умеет реально оценивать качественный труд. Получила такую же моментальную оплату :). Заказчик - просто идеальный!

Заявки фрилансеров

natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
jab
55 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
bolik
58 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад
garda12
Ольга 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
ATIV2007
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
Anna_Onill
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
Ponka
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
selentina
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
knjazvitaliy
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
kolibry
39 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад

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