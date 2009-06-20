Разработать статью для главной страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки306 просмотров
#1$

Требуется разработать оптимизированную, продающую статью для главной страницы сайта. Тематика сайта - продажа и монтаж видеонаблюдения и домофонов.

От нас:

1. Консультации по техническим и продажным вопросам;

2. Наработки в письменном виде.

Перспективы исполнителя:

Успешный исполнитель получит возможность разрабатывать статьи для сайта и зарабатывать деньги.

Требования к исполнителю для участия в конкурсе:

1. Переслать текст самой успешной своей работы;

2. Сразу указать в веблансере сроки и стоимость работ.

Примечание: Не выполнившим требования будет отказано в рассмотрении их предложений.

16 лет назад
gmp-78
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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