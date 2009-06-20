Требуется РЕРАЙТ, исходники предоставляю, расценки соответственно за 1000 знаков рерайта предлагайте. Нужно несколько статей, каждая по 4-5 тысяч знаков, на тему медицинского просвещения населения. Более конкретные темы дам исполнителю. Прошу указывать стоимость ...
Разработать статью для главной страницы сайта
Требуется разработать оптимизированную, продающую статью для главной страницы сайта. Тематика сайта - продажа и монтаж видеонаблюдения и домофонов.
От нас:
1. Консультации по техническим и продажным вопросам;
2. Наработки в письменном виде.
Перспективы исполнителя:
Успешный исполнитель получит возможность разрабатывать статьи для сайта и зарабатывать деньги.
Требования к исполнителю для участия в конкурсе:
1. Переслать текст самой успешной своей работы;
2. Сразу указать в веблансере сроки и стоимость работ.
Примечание: Не выполнившим требования будет отказано в рассмотрении их предложений.
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