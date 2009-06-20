Требуется РЕРАЙТ, исходники предоставляю, расценки соответственно за 1000 знаков рерайта предлагайте. Нужно несколько статей, каждая по 4-5 тысяч знаков, на тему медицинского просвещения населения. Более конкретные темы дам исполнителю. Прошу указывать стоимость ...
Статьи на сайт
Требуется писатель статей на неск. сайтов, посвященных в основном дизайну, полиграфии и конкретным видам рекламной продукции
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