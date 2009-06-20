Наполнение сайта (большие оъемы)

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Закрытнет заявок80 просмотров

Для постоянного наполнения сайта ищу хорошего рерайтера.

Тематика: похудение, оздоровление.

Планируемый объем: 20000-40000 знаков в неделю.

Цена вопроса: $2 за 1k.

Жду примеры работ по этим или смежным тематикам.

Способ связи: zaharov (at) mail15.com

Хорошие отзывы о вас будут плюсом.

16 лет назад
Ivey
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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