Срочно рерайт текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок305 просмотров

Время 1-1,5 часа. Количество 9к, пишите ваши предложения, меньшая цена - работа ваша. Подробности в личку!ИСХОДНИК ДАЮ! Бюджет небольшой.

16 лет назад
TheShark
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 отзывов

Выбранные исполнители

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
Просто отличный рерайтер, работа выполнена на 100 баллов по грамотности и качеству! Не ожидала, что в таком сложном тексте можно проявить такую фантазию. Из трёх исполнителей максимально точно выполнила задачу, даже без уточнений! Надя, вы меня просто выручили, ещё раз спасибо за работу! Заказчики, всем советую этого исполнителя!
Отличный заказчик, очень приятно с Татьяной работать и не менее приятно получать дополнительные бонусы :) Спасибо, что умеете ценить чужой труд по достоинству!
mikki
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель, учла все моменты, и сделала всё вовремя. Советую.
Все хорошо
mariam11
Марина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$5
2 дня
Очень отзывчивый рерайтер, адекватно относится к критике и пожеланиям. Постоянно на связи, что помогает конролировать процесс исполнения работы.

Заявки фрилансеров

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
mikki
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
mariam11
Марина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны статьи для медицинского портала

    Требуется РЕРАЙТ, исходники предоставляю, расценки соответственно за 1000 знаков рерайта предлагайте. Нужно несколько статей, каждая по 4-5 тысяч знаков, на тему медицинского просвещения населения. Более конкретные темы дам исполнителю. Прошу указывать стоимость ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Домен+ядро+текст+текст2

    $30

    Проект закрыт по причине создания отдельных четырех проектов ДОМЕН - подобрать домен под услугу - "свадебные автомобили в нижнем Новгороде" , типа - NsvadbaN.ru (тут надо поломать голову, Имя ...

    HTML
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт статьи

    $10

    Нужно 3 рерайта статьи в приложении. Рерайт должен быть приблизительно 2500 знаков без пробелов +/- 3%. Уникальность текста 80-85%. Оплата 1,5 $ за одну статью. Возможно несколько заказов.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется написать статьи о тюнинге автомобилей

    Требуется написать грамотные, читабельные, и адекватные статьи (1500 символов) о тюнинге автомобилей. Подробное ТЗ при личном общении. Статьи по маркам автомобилей: Бентли Кадиллак Шевролет Феррари Хамер Ягуар Ламборджини ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание контента для TeleTrade.

    $100

    Надо написать несколько небольших текстов для нового рекламного буклета, кратко и доступно представляющие клиенту: 1) Компанию. 2) Форекс 3) Выгоды клиента. Тексты должны быть "продающими" и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать описание сайта

    $5

    Приветствую. требуется сделать креативное описание студи web-дизайна (учитывая сео) разделы которые требует описать: - О нас - Услуги (что мы можем) понравилось описание: http://gsub.com.ua/about ...

    AJAX
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта по сертификации СМК

    Добрый день! Необходимо наполнение сайта качественным контентом (уникальным разумеется) по теме сертификации ИСО. Добровольная сертификация и т.д. Ресурс для наполнения http://iso2008.ru/ Оплата от 1$ до 2$ /1000 знаков в зависимости от ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание статьи и размещение её в каталогах

    Требуется написать статью (1000-1500 символов) для сайта http://fotodizajin.ru/ и разместить её в каталогах. В статье должно быть 5 ссылок ведущих на сайт. Предлагайте сроки и стоимость на [email protected]

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание контента сайта.

    Требуется профессиональный копирайтер, предпочтительно со знаниями SEO и SMO, для написания контента сайта. Тематика сайта и семантическое ядро обговаривается позже.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад