Срочно рерайт текста

Просто отличный рерайтер, работа выполнена на 100 баллов по грамотности и качеству! Не ожидала, что в таком сложном тексте можно проявить такую фантазию. Из трёх исполнителей максимально точно выполнила задачу, даже без уточнений! Надя, вы меня просто выручили, ещё раз спасибо за работу! Заказчики, всем советую этого исполнителя!