Требуется РЕРАЙТ, исходники предоставляю, расценки соответственно за 1000 знаков рерайта предлагайте. Нужно несколько статей, каждая по 4-5 тысяч знаков, на тему медицинского просвещения населения. Более конкретные темы дам исполнителю. Прошу указывать стоимость ...
Срочно рерайт текста
Время 1-1,5 часа. Количество 9к, пишите ваши предложения, меньшая цена - работа ваша. Подробности в личку!ИСХОДНИК ДАЮ! Бюджет небольшой.
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