Нужны статьи для медицинского портала

Требуется РЕРАЙТ, исходники предоставляю, расценки соответственно за 1000 знаков рерайта предлагайте.

Нужно несколько статей, каждая по 4-5 тысяч знаков, на тему медицинского просвещения населения. Более конкретные темы дам исполнителю. Прошу указывать стоимость за 1000 знаков. Предпочтение отдам людям с подобными работами в портфолио, меньшими расценками и способностью написать за день около 3-4 статей подобного объема.

!!! Не обращаем внимания на выбранного исполнителя, срочно нужен рерайт