Наполнение сайта по сертификации СМК

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Завершен7 заявок301 просмотр

Добрый день!

Необходимо наполнение сайта качественным контентом (уникальным разумеется) по теме сертификации ИСО.

Добровольная сертификация и т.д.

Ресурс для наполнения http://iso2008.ru/

Оплата от 1$ до 2$ /1000 знаков в зависимости от качества текста.

Требования:

- креативность

- популяризация ИСО

- деловой стиль

- SEO преветствуется

- немаловажна - скорость работы

По объему работ пока не определился, но 10 статей как минимум + наполнение FAQ и создание Библиотеки терминов ИСО.

Дополнение: 5 основных статей для главной и основного меню (iso9001, iso14001, ohsas 18001, знак соответсвия) уже заказаны и пишутся.

Примеры Ваших работ помогут принять правильное решение.

16 лет назад
Nuovomondo
Василий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$2
1 день
Secondlife
Владимир 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
1 день
Хороший исполнитель, работу выполняет быстро и качественно, все заказанные статьи были приняты сразу без замечаний и исправлений.
Отличный заказчик - всегда идёт на встречу фрилансерам, чётко формулирует задачу, отвечает на все вопросы, всегда на связи, держит данное слово, своевременно оплачивает работу, приятный в общении человек. Мечта фрилансера)

Заявки фрилансеров

verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Secondlife
Владимир 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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