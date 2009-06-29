Наполнение сайта по сертификации СМК

Добрый день!

Необходимо наполнение сайта качественным контентом (уникальным разумеется) по теме сертификации ИСО.

Добровольная сертификация и т.д.

Ресурс для наполнения http://iso2008.ru/

Оплата от 1$ до 2$ /1000 знаков в зависимости от качества текста.

Требования:

- креативность

- популяризация ИСО

- деловой стиль

- SEO преветствуется

- немаловажна - скорость работы

По объему работ пока не определился, но 10 статей как минимум + наполнение FAQ и создание Библиотеки терминов ИСО.

Дополнение: 5 основных статей для главной и основного меню (iso9001, iso14001, ohsas 18001, знак соответсвия) уже заказаны и пишутся.

Примеры Ваших работ помогут принять правильное решение.