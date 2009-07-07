Рерайт материалов

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Завершен36 заявок632 просмотра

Нужен рерайт нескольких материалов. Тема безопасность.

Писать нужно для людей!

Оплата вебмани рубли.

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$6
1 день
Такого честного фрилансера надо еще поискать.
Отличный заказчик, серьезный и профессиональный. Прекрасно знает, что хочет получить от исполнителя в конечном итоге. Требования к выполненной работе строгие, но справедливые.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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