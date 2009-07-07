Есть молодой сайт www.bestchange.info. Работает на основе общеизвестного в Рунете скрипта, поэтому тексты там совсем не оригинальные. В связи с этим нужна ПОЛНАЯ переработка. Итак, задание: 1. Переписать (глубокий рерайт или как это ...
Рерайт материалов
Нужен рерайт нескольких материалов. Тема безопасность.
Писать нужно для людей!
Оплата вебмани рубли.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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