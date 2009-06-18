Создание текстов

Требуется исполнитель,для создания текстов для сайта рекламного агентства. Текста должны быть уникальными. От вас требуется цена за написание и сроки. После чего будет выбран исполнитель. Оплата только по факту. Можно через СБС.

Цены и сроки указывайте прямо тут. Предложения скрыты. Личку не читаю.

С ув.Прокопенко Александр