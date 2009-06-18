Создание текстов

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Закрыт67 заявок883 просмотра

Требуется исполнитель,для создания текстов для сайта рекламного агентства. Текста должны быть уникальными. От вас требуется цена за написание и сроки. После чего будет выбран исполнитель. Оплата только по факту. Можно через СБС.

Цены и сроки указывайте прямо тут. Предложения скрыты. Личку не читаю.

С ув.Прокопенко Александр

16 лет назад
Prk
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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