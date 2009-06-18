Для нового проекта нужны Ваши отчеты об отдыхе в Крыму. Обязательные требования: 1. Текст должен быть уникальным, т.е. отчет ранее нигде не публиковался. 2. Наличие своих фотографий (чем больше, тем лучше) ...
Создание текстов
Требуется исполнитель,для создания текстов для сайта рекламного агентства. Текста должны быть уникальными. От вас требуется цена за написание и сроки. После чего будет выбран исполнитель. Оплата только по факту. Можно через СБС.
Цены и сроки указывайте прямо тут. Предложения скрыты. Личку не читаю.
С ув.Прокопенко Александр
Заявки фрилансеров
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