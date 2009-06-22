Приватный проект для Ищенко Марина (rossomaxa-m)

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Завершен2 заявки201 просмотр

Написание текста по заданным ключевикам в оговоренных количественных рамках. Тематика: фильмы

16 лет назад
murahew
Михаил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад
$5
2 дня
Как всегда, быстро и на должно уровне.
Не первый раз работаю с Михаилом и еще раз убеждаюсь, что с этим заказчиком приятно работать.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад

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