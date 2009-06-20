Надо написать несколько небольших текстов для нового рекламного буклета, кратко и доступно представляющие клиенту: 1) Компанию. 2) Форекс 3) Выгоды клиента. Тексты должны быть "продающими" и ...
Требуется написать статьи о тюнинге автомобилей
Требуется написать грамотные, читабельные, и адекватные статьи (1500 символов) о тюнинге автомобилей. Подробное ТЗ при личном общении. Статьи по маркам автомобилей:
Бентли
Кадиллак
Шевролет
Феррари
Хамер
Ягуар
Ламборджини
Линкольн
Майбах
Мерседес Бенц
Порше
Вольксваген
БМВ
а также статья на 3000 символов на главную страницу сайта по запросам:
автомобильный офис
салон автомобиля
тюнинг яхт
богема авто
тюнинг астон мартин
тюнинг экстерьер
бронированные джипы
gmc дилеры
интерьер самолётов
автомобиль роскошь
vip тюнинг
премиум класс авто
vip автосалон
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