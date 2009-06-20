Требуется написать статьи о тюнинге автомобилей

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  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок378 просмотров

Требуется написать грамотные, читабельные, и адекватные статьи (1500 символов) о тюнинге автомобилей. Подробное ТЗ при личном общении. Статьи по маркам автомобилей:

Бентли

Кадиллак

Шевролет

Феррари

Хамер

Ягуар

Ламборджини

Линкольн

Майбах

Мерседес Бенц

Порше

Вольксваген

БМВ

а также статья на 3000 символов на главную страницу сайта по запросам:

автомобильный офис

салон автомобиля

тюнинг яхт

богема авто

тюнинг астон мартин

тюнинг экстерьер

бронированные джипы

gmc дилеры

интерьер самолётов

автомобиль роскошь

vip тюнинг

премиум класс авто

vip автосалон

16 лет назад
Djokl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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