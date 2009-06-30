Написание контента для TeleTrade.

Выбрав исполнителем дорогого, но проверенного копирайтера, я снова получил приятных впечатлений как от работы, так от итогового результата! Чувствуется, что человек работает с душой, вникая в тему заказчика! Ее работа - это не безликие, штампованные тексты... Ее работы - настоящие произведения искусства продажи через письменность. Очень приятная в общении и адекватный человек. Желаю всем заказчикам работать только с профессионалами, а копирайтерам - равняться на Ольгу в качестве и подходе к работе! Ольга, я очень рад знакомству с Вами!