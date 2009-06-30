Написание контента для TeleTrade.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки476 просмотров

Надо написать несколько небольших текстов для нового рекламного буклета, кратко и доступно представляющие клиенту:

1) Компанию.

2) Форекс

3) Выгоды клиента.

Тексты должны быть "продающими" и легко восприниматься. Работа серьезная, а значит и оплата так же серьезная. "Несерьезные" заявки вроде "готов/а взяться за работу" к сожалениею/радости будут игнорироваться. Навыки копирайтера в первую очередь будут оцениваться по текстку заявки на участия, а затем по портфолио.

16 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Выбрав исполнителем дорогого, но проверенного копирайтера, я снова получил приятных впечатлений как от работы, так от итогового результата! Чувствуется, что человек работает с душой, вникая в тему заказчика! Ее работа - это не безликие, штампованные тексты... Ее работы - настоящие произведения искусства продажи через письменность. Очень приятная в общении и адекватный человек. Желаю всем заказчикам работать только с профессионалами, а копирайтерам - равняться на Ольгу в качестве и подходе к работе! Ольга, я очень рад знакомству с Вами!
Всем желаю только таких же замечательных заказчиков! В который раз, эффективно и позитивно поработали! Приятно работать с человеком, который точно знает чего он хочет. Требует высочайшего качества и несогласен на меньшее. Профессионал своего дела и получить от него высокую оценку весьма приятно. Если вы можете и умеете выполнять работу на высшем уровне, смело сотрудничайте! Вас будет ждать и интересная работа, и конструктивное общение, и своевременная оплата. В общем, рекомендую как приятного позитивного, человека и ответственного, порядочного заказчика! Разумеется, сама с удовольствием продолжу сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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