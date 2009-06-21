Требуется написать грамотные, читабельные, и адекватные статьи (1500 символов) о тюнинге автомобилей. Подробное ТЗ при личном общении. Статьи по маркам автомобилей: Бентли Кадиллак Шевролет Феррари Хамер Ягуар Ламборджини ...
Рерайт статьи
Нужно 3 рерайта статьи в приложении. Рерайт должен быть приблизительно 2500 знаков без пробелов +/- 3%. Уникальность текста 80-85%. Оплата 1,5 $ за одну статью. Возможно несколько заказов.
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