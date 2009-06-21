Рерайт статьи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок408 просмотров

Нужно 3 рерайта статьи в приложении. Рерайт должен быть приблизительно 2500 знаков без пробелов +/- 3%. Уникальность текста 80-85%. Оплата 1,5 $ за одну статью. Возможно несколько заказов.

16 лет назад
__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Работа сделана быстро и качественно. Очень рекомендую.
Ну, очень отзывчивый заказчик, попросила часть денег перечислить на аккаунт веблансера - пожалуйста, в тот же миг сделал. Приятно сотрудничать! Буду рада, если обратитесь снова :)
arhangel_06
Volkov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
arhangel_06
Volkov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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