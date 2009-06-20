# 1 — $

КОНКУРС продолжается, получили несколько вариантов, на 100% еще не подобрали

Подобрать домен под услугу - "свадебные автомобили в нижнем Новгороде" , типа - NsvadbaN.ru

(тут надо поломать голову, Имя домена будет равно имя бизнеса)

( большая вероятность того ,что будем вешать на этот темплейт- http://www.dreamtemplate.com/templates/Flash_-_Wedding/detail/3810.html )