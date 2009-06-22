Написание статей. Сантехника.

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Завершен7 заявок202 просмотра

Требуется копирайтер для написания статей. Тематика сантехника (Душевые уголки, душевые кабины, гидромассажные ванны, мебель для ванной)

2$ - 1000 сим.

Написание статей
16 лет назад
info1981
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elenavaurle
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$50
5 дней
Сразу видно, человек настроен на работу. Быстро разобралась с поставленной задачей, статьи были написаны качественно и в срок. С удовольствием буду продолжать сотрудничать с Еленой.
Вежливый, приятный в общении заказчик, который знает, что именно ему нужно. Чёткое ТЗ. Своевременная оплата. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

elenavaurle
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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