Требуется РЕРАЙТ, исходники предоставляю, расценки соответственно за 1000 знаков рерайта предлагайте. Нужно несколько статей, каждая по 4-5 тысяч знаков, на тему медицинского просвещения населения. Более конкретные темы дам исполнителю. Прошу указывать стоимость ...
Написание статей. Сантехника.
Требуется копирайтер для написания статей. Тематика сантехника (Душевые уголки, душевые кабины, гидромассажные ванны, мебель для ванной)
2$ - 1000 сим.
Выбранный исполнитель
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