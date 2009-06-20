Требуется РЕРАЙТ, исходники предоставляю, расценки соответственно за 1000 знаков рерайта предлагайте. Нужно несколько статей, каждая по 4-5 тысяч знаков, на тему медицинского просвещения населения. Более конкретные темы дам исполнителю. Прошу указывать стоимость ...
Написать новости и объявления на сайт
наполнить полностью из головы разделы
- http://shimanostore.ru/novosti/index.php новости - 12штук
- http://shimanostore.ru/ob-yavlenie/index.php - акции 4 штуки
Все новости должны содержать ключевые слова - катушки shimano, удилища shimano, спиннинги shimano, катушки удилища, спиннини, shimano, рыболовный интернет магазин.
Перерерайтить описание катергорий
тут - http://shimanostore.ru/shop/katushki-shimano.html
и тут - http://shimanostore.ru/shop/udilisha-shimano.html
и вот сдесь (снизу) http://shimanostore.ru/ (Многодисковые системы Shimano, используемые в катушках с задним расположением тормоза....) используя те же ключевые слова.
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