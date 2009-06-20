Написать новости и объявления на сайт

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Закрыт4 заявки351 просмотр

http://shimanostore.ru

наполнить полностью из головы разделы

- http://shimanostore.ru/novosti/index.php новости - 12штук

- http://shimanostore.ru/ob-yavlenie/index.php - акции 4 штуки

Все новости должны содержать ключевые слова - катушки shimano, удилища shimano, спиннинги shimano, катушки удилища, спиннини, shimano, рыболовный интернет магазин.

Перерерайтить описание катергорий

тут - http://shimanostore.ru/shop/katushki-shimano.html

и тут - http://shimanostore.ru/shop/udilisha-shimano.html

и вот сдесь (снизу) http://shimanostore.ru/ (Многодисковые системы Shimano, используемые в катушках с задним расположением тормоза....) используя те же ключевые слова.

если сделаете все через админку получите прекрасый бонус в виде нового заказа.

16 лет назад
stonedhands
Кривицын 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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