Статьи по форекс стратегиям

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Закрыт17 заявок479 просмотров

Требуется поиск в интернете, рерайт и размещение на сайте форекс-стратеий.

Объём:

3 стратегии в неделю. Прошу указывать предлагаемую стоимость размещения одной статьи на сайте и её обоснование.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

kirishok
Кира 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$2
1 день
Secondlife
Владимир 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$500
20 дней
Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$15
7 дней
Alia
41 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

kirishok
Кира 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
Secondlife
Владимир 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
Alia
41 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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