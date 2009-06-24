Написание двух статей на тему работа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен63 заявки735 просмотров

Статьи для сайта http://profi-avers.ru/ Одна для соискателей вторая для работодателей. По 1000зн. Статья должна раскрывать один из аспектов отношений работник - наниматель. (Не общая статья обо всем.) Легкая SEO-ность приветствуется.(поиск работы,подбор персонала, вакансии, резюме и т.д.) $20 за 2 статьи.

Написание статей
16 лет назад
t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Ольга написала отличную статью, в короткий срок. Подкупает способность Ольги писать на любую тему так, как будто она специалист именно в этой области.
Отличный заказчик, своевременная оплата! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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