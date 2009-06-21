Наполнение сайтов уникальными материалами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок634 просмотра

Для работы по наполнению сайтов уникальными материалами требуется ОПЫТНЫЙ редактор-копирайтер. Задача - писать и опубликовывать на сайтах статьи по различным тематикам. Всего сайтов 10. За каждый сайт оплата - 80$ в месяц. Частота обновления - 4 статьи в день. Объем статьи - от 3000 символов. Опл ата - раз в месяц. Писать в аську 243725243. Движок вордпресс.

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seo_pro
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16 лет в сервисе
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