Наполнение сайтов уникальными материалами

Для работы по наполнению сайтов уникальными материалами требуется ОПЫТНЫЙ редактор-копирайтер. Задача - писать и опубликовывать на сайтах статьи по различным тематикам. Всего сайтов 10. За каждый сайт оплата - 80$ в месяц. Частота обновления - 4 статьи в день. Объем статьи - от 3000 символов. Опл ата - раз в месяц. Писать в аську 243725243. Движок вордпресс.