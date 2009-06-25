Качественный креативный рерайт (ремонт/отделка)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен63 заявки682 просмотра

Нужен качественный, читабельный, оптимизированный рерайт "звездных" статей с портала ВашДом по темам "сантехника/ванная комната", "напольные покрытия", "строительные материалы".

Предоплатников без репутации не рассматриваю.

16 лет назад
retail
45 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

kolibry
39 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$8
1 день
Маша просто молодчина. Ее рерайт - больше чем копирайт. Текст на выходе получается гораздо информативнее и интереснее, чем у автора оригинальной статьи. Читается на одном дыхании. Информация подается хорошо структурированной и логически завершенной. В полном восторге от ее работы. И теперь я точно знаю, к кому буду обращаться за статьями.
Алексей - очень приятный в общении человек, внимательный заказчик, точно описывает, что хочет получить от статьи. С оплатой никаких проблем не возникло, деньги поступили на счет сразу после получения готовых статей. Очень рада сотрудничеству! Надеюсь, еще не раз поработаем!
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$1
1 день
Замечательный фрилансер, быстро и ответственно справилась с заданием. Получился очень хороший рерайт. Остался доволен, буду обращаться и всем рекомендую +
Только положительные эмоции! Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

kolibry
39 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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