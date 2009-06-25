Требуется разработать оптимизированную, продающую статью для главной страницы сайта. Тематика сайта - продажа и монтаж видеонаблюдения и домофонов. От нас: 1. Консультации по техническим и продажным вопросам; 2. Наработки в письменном виде. ...
Качественный креативный рерайт (ремонт/отделка)
Нужен качественный, читабельный, оптимизированный рерайт "звездных" статей с портала ВашДом по темам "сантехника/ванная комната", "напольные покрытия", "строительные материалы".
Предоплатников без репутации не рассматриваю.
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