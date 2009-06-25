Качественный креативный рерайт (ремонт/отделка)

Маша просто молодчина. Ее рерайт - больше чем копирайт. Текст на выходе получается гораздо информативнее и интереснее, чем у автора оригинальной статьи. Читается на одном дыхании. Информация подается хорошо структурированной и логически завершенной. В полном восторге от ее работы. И теперь я точно знаю, к кому буду обращаться за статьями.