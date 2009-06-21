Для работы по наполнению сайтов уникальными материалами требуется ОПЫТНЫЙ редактор-копирайтер. Задача - писать и опубликовывать на сайтах статьи по различным тематикам. Всего сайтов 10. За каждый сайт оплата - 80$ в месяц. Частота обновления - ...
Ведение блогов
Для ведения блогов нужны копирайтеры. Обращаю внимание:
1) Копирайт это не есть изложение своими словами чужой статьи
2) Понимаю желание заработать, но я не могу платить миллионы. Большие деньги я готов платить только за очень качественные посты. Уверяю Вас, вероятность больше 0.99 что Вы такие статьи не пишете. Поэтому умерьте аппетиты.
3) Я ищу копирайтеров на длительное сотрудничество.
4) ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ИЛИ НЕ ХОТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ, ЧТО Я ПИШУ, ПРОХОДИТЕ МИМО. БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ.
пишите ТЕМУ, на которую Вы можете писать хороший материал (то есть как минимум хорошо разбираетесь в нем.)
ЦЕНУ за 1000 знаков и РЕГУЛЯРНОСТЬ, с какой можете писать. Мне не нужно по 10 статей в день, по мне лучше одна хорошая в неделю.
пишите на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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