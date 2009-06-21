Ведение блогов

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Закрыт21 заявка362 просмотра

Для ведения блогов нужны копирайтеры. Обращаю внимание:

1) Копирайт это не есть изложение своими словами чужой статьи

2) Понимаю желание заработать, но я не могу платить миллионы. Большие деньги я готов платить только за очень качественные посты. Уверяю Вас, вероятность больше 0.99 что Вы такие статьи не пишете. Поэтому умерьте аппетиты.

3) Я ищу копирайтеров на длительное сотрудничество.

4) ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ИЛИ НЕ ХОТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ, ЧТО Я ПИШУ, ПРОХОДИТЕ МИМО. БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ.

пишите ТЕМУ, на которую Вы можете писать хороший материал (то есть как минимум хорошо разбираетесь в нем.)

ЦЕНУ за 1000 знаков и РЕГУЛЯРНОСТЬ, с какой можете писать. Мне не нужно по 10 статей в день, по мне лучше одна хорошая в неделю.

пишите на почту [email protected]

16 лет назад
lusem
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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