lusem

Семен Лунинко lusem

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копипаст

    Нужен копипастер. Блоги на вордпресс. копипастить нужно по 50 статей в месяц. (меньше можно, больше нет) статьи искать самостоятельно. Минимум для половины статей должны быть сответствующие иллюстрации. Для каждой статьи в ручную прописывать дату ...

    WordPress
    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеренет-магазин

    Нужно создать интернет магазин цифровых товаров. Без предоплаты. Частичная оплата после сдачи работы на своем сервере, остальное после размещения и настройки на нашем сервере. Пишите сюда свой e-mail.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Авторы.

    Дополнительно набираю начинающих авторов. Выбор не по качеству текста, а по его цене. Пишите отдельно цены за рерайт предоставляемых источников и за копирайт (но не рерайт "неизвестных" мне статей). Если пишите на [email protected] отклик будет ...

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Авторы блогов

    Для работы на постоянной основе ищу блогеров. Пишите тематику, на какую Вы можете писать и цены за 1000 збп. Копирайтеров с высокими ценами просьба не беспокоить. Если качество текста низкое (стилистика, пунтктуаци и орфография) , ...

    Копирайтинг64 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ведение блогов

    Для ведения блогов нужны копирайтеры. Обращаю внимание: 1) Копирайт это не есть изложение своими словами чужой статьи 2) Понимаю желание заработать, но я не могу платить миллионы. Большие деньги я готов платить только ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент-менджер

    Нужен менеджер на блог по информатике. В обзанности будет входить СЕО оптимизация существующего контента, добавление нового, следжение за продвижением сайта. Торговля ссылками. И тюпю. Основная обязанность - не менее 50 страниц оптимизрованного текста в ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копипаст

    Нужен копипастер. Есть отсканированный текст. Нужно исправить ошибки сканирования, разбить текст на статьи по 1.5-2.5К Пишите цену за размещение одной страницы. Заинитересован в более низкой цене.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать макет

    Есть макет дизайна. http://lusem.ru/68396709.jpg нужно сверстать валидно, кроссбраузерно. Обращаю внимание на важные детали. 1) фон слева и справа должен растягиваться. 2) картинка на центральном фоне должна ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Начинающие сеошники

    В комманду нужны начинающие сеошники с мозгами и хорошим русским языком. Пишите 1) Ваш опыт (если нет, так и пишите. Люди, котрые преувеличивают свои знания и умения мне не нужны) 2) методы ...

    Поисковые системы (SEO)32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайт+рерайт

    Нужны авторы могущие писать на одну из тем 1) Смартфоны 2) Ликбез. (Обращаю внимание. Именно ликбез) сразу указывайте минимальное количество подготовляемых статей в неделю. приоритет – большее количество статей. Если неукадываетесь ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи о работе в интернет

    Для блога о работе требуются авторы статей и обзоров. Оставляйте свои цены. Предложения без цены игнорируются. Если цена меня не устраивает, торговаться не буду. Просто не сотрудничаем. Писать СТРОГО НА E-MAIL ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шаблонов для генерации текстов

    Если Вы знакомы со структурой {певый|второй|третий|}{шар|куб|конус|квадрат}, то пишите сразу цену за 1000 знаков шаблона без пробелов. Заказы будут по одному-два предложения. Шаблоны нужны качественные, т.е. предварительно составить два предложения и для трех предложений (оригинал+2рерайта) составить ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужны шаблоны

    $50

    Если Вы знакомы со структурой {певый|второй|третий|}{шар|куб|конус|квадрат}, то пишите сразу цену за 1000 знаков шаблона без пробелов. Заказы будут по одному-два предложения. Шаблоны нужны качественные, т.е. предварительно составить два предложения и для трех предложений (оригинал+2рерайта) составить ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

helendov
47 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
$29
10 баллов
16 лет назад
Копипаст
Уникальный заказчик! Работа была срочная, но ответы на вопросы оперативными, оплата быстрая. Надеюсь на сотрудничество с Семеном в дальнейшем!
Хорошо справилась с работой. Работой остался доволен.
Ответный отзыв