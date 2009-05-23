Нужен консультант по друпалу. Первоначально объяснить, как натянуть тему на друп6. Оставляйте контакты и цену за весь процесс обучения.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен копипастер. Блоги на вордпресс. копипастить нужно по 50 статей в месяц. (меньше можно, больше нет) статьи искать самостоятельно. Минимум для половины статей должны быть сответствующие иллюстрации. Для каждой статьи в ручную прописывать дату ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Нужно написать парсер с нескольких сайтов. Парсер должен быть настраиваемым. Подробности через мейл. Пишите на [email protected]Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать интернет магазин цифровых товаров. Без предоплаты. Частичная оплата после сдачи работы на своем сервере, остальное после размещения и настройки на нашем сервере. Пишите сюда свой e-mail.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт16 лет назад
Дополнительно набираю начинающих авторов. Выбор не по качеству текста, а по его цене. Пишите отдельно цены за рерайт предоставляемых источников и за копирайт (но не рерайт "неизвестных" мне статей). Если пишите на [email protected] отклик будет ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт16 лет назад
Для работы на постоянной основе ищу блогеров. Пишите тематику, на какую Вы можете писать и цены за 1000 збп. Копирайтеров с высокими ценами просьба не беспокоить. Если качество текста низкое (стилистика, пунтктуаци и орфография) , ...Копирайтинг64 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для ведения блогов нужны копирайтеры. Обращаю внимание: 1) Копирайт это не есть изложение своими словами чужой статьи 2) Понимаю желание заработать, но я не могу платить миллионы. Большие деньги я готов платить только ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен менеджер на блог по информатике. В обзанности будет входить СЕО оптимизация существующего контента, добавление нового, следжение за продвижением сайта. Торговля ссылками. И тюпю. Основная обязанность - не менее 50 страниц оптимизрованного текста в ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен копипастер. Есть отсканированный текст. Нужно исправить ошибки сканирования, разбить текст на статьи по 1.5-2.5К Пишите цену за размещение одной страницы. Заинитересован в более низкой цене.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть макет дизайна. http://lusem.ru/68396709.jpg нужно сверстать валидно, кроссбраузерно. Обращаю внимание на важные детали. 1) фон слева и справа должен растягиваться. 2) картинка на центральном фоне должна ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт16 лет назад
В комманду нужны начинающие сеошники с мозгами и хорошим русским языком. Пишите 1) Ваш опыт (если нет, так и пишите. Люди, котрые преувеличивают свои знания и умения мне не нужны) 2) методы ...Поисковые системы (SEO)32 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужны авторы статей для сайта на тематики 1) смартфоны 2) ликбез (сразу пишите тему ликбеза) 3) статьи о работе Textsale и ко Биржи ссылок Саттелит ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны авторы могущие писать на одну из тем 1) Смартфоны 2) Ликбез. (Обращаю внимание. Именно ликбез) сразу указывайте минимальное количество подготовляемых статей в неделю. приоритет – большее количество статей. Если неукадываетесь ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт16 лет назад
Для блога о работе требуются авторы статей и обзоров. Оставляйте свои цены. Предложения без цены игнорируются. Если цена меня не устраивает, торговаться не буду. Просто не сотрудничаем. Писать СТРОГО НА E-MAIL ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт16 лет назад
Если Вы знакомы со структурой {певый|второй|третий|}{шар|куб|конус|квадрат}, то пишите сразу цену за 1000 знаков шаблона без пробелов. Заказы будут по одному-два предложения. Шаблоны нужны качественные, т.е. предварительно составить два предложения и для трех предложений (оригинал+2рерайта) составить ...Прочее10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Если Вы знакомы со структурой {певый|второй|третий|}{шар|куб|конус|квадрат}, то пишите сразу цену за 1000 знаков шаблона без пробелов. Заказы будут по одному-два предложения. Шаблоны нужны качественные, т.е. предварительно составить два предложения и для трех предложений (оригинал+2рерайта) составить ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт16 лет назад