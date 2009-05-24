Копипаст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен14 заявок412 просмотров

Нужен копипастер. Есть отсканированный текст. Нужно исправить ошибки сканирования, разбить текст на статьи по 1.5-2.5К

Пишите цену за размещение одной страницы. Заинитересован в более низкой цене.

16 лет назад
lusem
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$29
1 день
Хорошо справилась с работой. Работой остался доволен.
Уникальный заказчик! Работа была срочная, но ответы на вопросы оперативными, оплата быстрая. Надеюсь на сотрудничество с Семеном в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад