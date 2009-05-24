Распознавание текста из графического формата

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен32 заявки518 просмотров

Нужно распознать 100 страниц . Листы формата А4. Также в текст вставить картинки в те мета где они были.

16 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$10
4 дня
Качественно выполняет свою работу , все делает быстро. Исполняет свои обещания. Приятно работать с этим человеком . При этом оплату за свой труд просит достаточно низкую , что конечно очень приятно.
Отличный заказчик! Удивительно корректный в общении, постоянно на связи, быстрая оплата по факту выполненной работы.

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад