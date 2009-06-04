Требуется уникализировать приблизительно 35 тыс. знаков текста. Текст в ячейках Excel. Пишите сроки и стоимость
Сделать книгу в Word из отсканированного
Есть отсканированная книга в PDF - почти 400 страниц. Нужно сделать книгу в Word, т.е. распознать текст с необходимым редактированием и вставить рисунки в нужные места. Верстка с предпечатной подготовкой не предполагается, нужен просто читаемый документ Word с нормальным текстом и всеми изображениями.
Предлагайте ориентировочные расценки и сроки.
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