Сделать книгу в Word из отсканированного

Есть отсканированная книга в PDF - почти 400 страниц. Нужно сделать книгу в Word, т.е. распознать текст с необходимым редактированием и вставить рисунки в нужные места. Верстка с предпечатной подготовкой не предполагается, нужен просто читаемый документ Word с нормальным текстом и всеми изображениями.

Предлагайте ориентировочные расценки и сроки.