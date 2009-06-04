Сделать книгу в Word из отсканированного

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен55 заявок757 просмотров

Есть отсканированная книга в PDF - почти 400 страниц. Нужно сделать книгу в Word, т.е. распознать текст с необходимым редактированием и вставить рисунки в нужные места. Верстка с предпечатной подготовкой не предполагается, нужен просто читаемый документ Word с нормальным текстом и всеми изображениями.

Предлагайте ориентировочные расценки и сроки.

16 лет назад
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Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$5
2 дня
Отличная работа. В достаточно сжатые сроки сделал хороший электронный документ Word из отсканированной 400-страничной книги в PDF. Ответственно отнесся к задаче, все время был на связи (что выгодно отличает от ряда других фрилансеров), оперативно реагировал, работал на совесть. В общем, рекомендую как надежного, работоспособного и ответственного исполнителя.
Очень доволен заказчиком. Оплата в срок. Любые вопросы решались сразу. Работать было одно удовольствие. Побольше бы таких заказчиков.... Всем очень рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад