Хорошо читаемый рерайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок320 просмотров

Требуется выполнить рерайт статьи - обзора рынка игрушек, 10 тыс. знаков.

3 дня, 10$

16 лет назад
dvd
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

ira822
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Василий отличный заказчик, правильно и четко формулирует задание, своевременно оплачивает работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

ira822
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад