Здравствуйте. Есть тексты сделанные при помощи синомайзера. Их нужно корректировать: расставлять верно слова, до логики доводить предложения. Пример текста в приложении. Жду Ваших ...
Корректировка украинского текста
Требуется корректировка моей магистрской работы, исправление граматических, синтаксических ошибок, замена некоторых терминов, и т.д
Язык - украинский.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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