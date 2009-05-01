Корректировка украинского текста

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт29 заявок520 просмотров

Требуется корректировка моей магистрской работы, исправление граматических, синтаксических ошибок, замена некоторых терминов, и т.д

Язык - украинский.

16 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад