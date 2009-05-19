Описания игровых локаций

$12
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Завершен1 заявка136 просмотров

Необходимо переписать описания 21 игровой локации до размера 250-300 с учетом определенных правил (5 и 6 сообщения в теме на форуме http://forum.neronis.ru/viewtopic.php?t=2)

Исходные описания:

http://neronis.ru/webclient/client_gener2.html

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16 лет назад
Aegalil
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ampha
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$12
2 дня
Работа выполнена нормально и в срок.

Заявки фрилансеров

ampha
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад