Необходимо переписать описания 21 игровой локации до размера 250-300 с учетом определенных правил (5 и 6 сообщения в теме на форуме http://forum.neronis.ru/viewtopic.php?t=2) Исходные описания: http://neronis.ru/webclient/client_gener2.html
Качественный рерайт для описаний DLE Новости
К пимеру на моем сайте есть копипаст Фильма с описанием.
Открываем новость рерайтим описание фильма/игры/программы и сохраняем.
Называем свои цены за 1000 символов.
Все предложения оставляем здесь. ICQ и личку не читаю
Заявки фрилансеров
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