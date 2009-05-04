Качественный рерайт для описаний DLE Новости

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт21 заявка271 просмотр

К пимеру на моем сайте есть копипаст Фильма с описанием.

Открываем новость рерайтим описание фильма/игры/программы и сохраняем.

Называем свои цены за 1000 символов.

Все предложения оставляем здесь. ICQ и личку не читаю

DLE
16 лет назад
duka
36 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров