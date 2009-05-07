Рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт72 заявки747 просмотров

Требуется рерайт описаний к играм.

Исходники предоставляю. Интересует цена за 1000 знаков?

16 лет назад
E064KH
Виктор 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров