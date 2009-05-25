Перевести pdf в word с сохранением структуры

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен28 заявок1112 просмотров

Нужно перевести pdf в word , так чтобы структура и все вдокументе осталось прежним. Всего в документе 225 страниц.

16 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

muzzyrost
34 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Приятно работать с человеком. Работу сделал качественно , строго то что требовалось . Работа выполнена в срок без задержек. Приятный человек. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятный в общении, четко поставил задачу, правильно оценил объем и цену работ. Оплата была произведена незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

muzzyrost
34 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад