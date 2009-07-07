Для ведения блогов нужны копирайтеры. Обращаю внимание: 1) Копирайт это не есть изложение своими словами чужой статьи 2) Понимаю желание заработать, но я не могу платить миллионы. Большие деньги я готов платить только ...
Рерайт материалов на тему "Воровство в магазинах"
Рерайт материалов на тему "Воровство в магазинах".
Всего пять документов.
Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
Писать для людей.
Стоимость работ не дороже 30 рублей за 1000 зн. Оплата Вебмани рубли.
Пример в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Для работы по наполнению сайтов уникальными материалами требуется ОПЫТНЫЙ редактор-копирайтер. Задача - писать и опубликовывать на сайтах статьи по различным тематикам. Всего сайтов 10. За каждый сайт оплата - 80$ в месяц. Частота обновления - ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен качественный, читабельный, оптимизированный рерайт "звездных" статей с портала ВашДом по темам "сантехника/ванная комната", "напольные покрытия", "строительные материалы". Предоплатников без репутации не рассматриваю.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется разработать оптимизированную, продающую статью для главной страницы сайта. Тематика сайта - продажа и монтаж видеонаблюдения и домофонов. От нас: 1. Консультации по техническим и продажным вопросам; 2. Наработки в письменном виде. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
http://shimanostore.ru наполнить полностью из головы разделы - http://shimanostore.ru/novosti/index.php новости - 12штук - http://shimanostore.ru/ob-yavlenie/index.php - акции 4 штуки Все новости должны содержать ключевые слова - катушки ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищу для постоянного сотрудничества копирайтера. Пиши свои цены за 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется поиск в интернете, рерайт и размещение на сайте форекс-стратеий. Объём: 3 стратегии в неделю. Прошу указывать предлагаемую стоимость размещения одной статьи на сайте и её ...Копирайтинг4 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей. Тематика сантехника (Душевые уголки, душевые кабины, гидромассажные ванны, мебель для ванной) 2$ - 1000 сим.Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется писатель статей на неск. сайтов, посвященных в основном дизайну, полиграфии и конкретным видам рекламной продукцииКопирайтинг44 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для постоянного наполнения сайта ищу хорошего рерайтера. Тематика: похудение, оздоровление. Планируемый объем: 20000-40000 знаков в неделю. Цена вопроса: $2 за ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад