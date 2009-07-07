Рерайт материалов на тему "Воровство в магазинах"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен62 заявки709 просмотров

Рерайт материалов на тему "Воровство в магазинах".

Всего пять документов.

Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Писать для людей.

Стоимость работ не дороже 30 рублей за 1000 зн. Оплата Вебмани рубли.

Пример в приложении

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за хорошие статьи.
Все в порядке!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
16 лет назад

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