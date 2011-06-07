Anna_Onill

Анна Калиниченко Anna_Onill

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Копирайтинг (статьи, контент, рерайтинг), переводы - для Вас

Что я могу сделать для Вас:

-переводы любой сложности с русского на украинский и с украинского на русский, переводы средней сложности с русского и украинского на английский и наоборот

-копирайтинг - имиджевые и информационные статьи, тексты для полиграфической продукции (открытки, пригласительные, флаера, брошюры и буклеты), обоснования для нэйминга, художественные тексты, описание концепций (event, квест, pr-кампания), создание текстов для презентаций и коммерческих предложений

-рерайтинг

-редактирование - исправление орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок

С Вас - ТЗ, с меня - качественная реализация в оговоренные сроки.

  • Статья на автомобильную тематику в формате html

    Уважаемые автолюбители и не только! Нужен текст на автомобильную тематику (описание модели) объемом 2000 знаков. Срок - сегодняшний вечер или завтрашнее утро (до 11). Требования: -идеальная грамотность -соответствие ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Качественный рерайтинг

    Что я подразумеваю под качественным рерайтингом? 1. Идеальная грамотность (идеальная - это значит идеальная, без вариантов) 2. Уникальность от 95% (я проверяю по Адвего и иногда сверяюсь с Гуглом) 3. Читабельность текстов ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайтинг на постоянной основе

    Добрый день. Нужен один или несколько человек для постоянного сотрудничества. Глубокий рерайтинг или копирайтинг на различные темы, с ключами и без. Требования: идеальная грамотность, высокая уникальность текстов (обязательно проверю), выполнение ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kozlikgoesfree
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
8 баллов
10 лет назад
Статья на автомобильную тематику в формате html
HTML
Отличный заказчик, работать оч приятно.
Евгений пишет отличные тексты "для людей". Читабельные, интересные, с хорошей структурой. Выполняет все требования и не нарушает дедлайнов. Рекомендую!
Ответный отзыв
catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Качественный рерайтинг
Анна - приятный работодатель. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Всегда на связи и готова ответить на все вопросы. Сотрудничаем дальше)
Ирина выполнила задание даже раньше срока, аккуратно и с учетом всех пожеланий. Продолжаем сотрудничество!
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