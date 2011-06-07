Anna_Onill

Копирайтинг (статьи, контент, рерайтинг), переводы - для Вас

Что я могу сделать для Вас:

-переводы любой сложности с русского на украинский и с украинского на русский, переводы средней сложности с русского и украинского на английский и наоборот

-копирайтинг - имиджевые и информационные статьи, тексты для полиграфической продукции (открытки, пригласительные, флаера, брошюры и буклеты), обоснования для нэйминга, художественные тексты, описание концепций (event, квест, pr-кампания), создание текстов для презентаций и коммерческих предложений

-рерайтинг

-редактирование - исправление орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок

С Вас - ТЗ, с меня - качественная реализация в оговоренные сроки.