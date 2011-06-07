Anna_Onill

Уважаемые автолюбители и не только! Нужен текст на автомобильную тематику (описание модели) объемом 2000 знаков. Срок - сегодняшний вечер или завтрашнее утро (до 11). Требования: -идеальная грамотность -соответствие ...
Что я могу сделать для Вас:
-переводы любой сложности с русского на украинский и с украинского на русский, переводы средней сложности с русского и украинского на английский и наоборот
-копирайтинг - имиджевые и информационные статьи, тексты для полиграфической продукции (открытки, пригласительные, флаера, брошюры и буклеты), обоснования для нэйминга, художественные тексты, описание концепций (event, квест, pr-кампания), создание текстов для презентаций и коммерческих предложений
-рерайтинг
-редактирование - исправление орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок
С Вас - ТЗ, с меня - качественная реализация в оговоренные сроки.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Что я подразумеваю под качественным рерайтингом? 1. Идеальная грамотность (идеальная - это значит идеальная, без вариантов) 2. Уникальность от 95% (я проверяю по Адвего и иногда сверяюсь с Гуглом) 3. Читабельность текстов ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Добрый день. Нужен один или несколько человек для постоянного сотрудничества. Глубокий рерайтинг или копирайтинг на различные темы, с ключами и без. Требования: идеальная грамотность, высокая уникальность текстов (обязательно проверю), выполнение ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт14 лет назад