Качественные статьи в магазин шин и литых дисков

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок286 просмотров

Для магазина шин и литых дисков http://www.shinawest.ru необходимы качественные статьи по тематикам: шины, зимняя резина, летняя резина, литые диски, штампованные диски, кованные диски, тесты шин и т.д. Качественные статьи можно увидеть и на других ресурсах сети... Приму реально качественный рерайтинг или лучше копирайтинг от проффи. Оплата за 1 статью 150 рублей. Мне все сколько там символов, главное, чтобы тематика была раскрыта... Объем заказа для начала будет около 20-30 статей, далее необходимо будет постоянно их писать. Для того, чтобы отобрать лучшего нужны будут тестовые материалы. Если вы подойдете, то дам вам тематику для написания статей. Для каждой статьи нужно будет уникальное изображение по теме! Подчеркиваю слова "УНИКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ" - то заимствовать изображения неприемлемо, так как так и тексты... Все тесты будут проверяться на уникальность... Также присылайте примеры ваших работ в личку выложенные уже в сети...

Написание статей
16 лет назад
tarasgu
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание двух статей на тему работа

    $20

    Статьи для сайта http://profi-avers.ru/ Одна для соискателей вторая для работодателей. По 1000зн. Статья должна раскрывать один из аспектов отношений работник - наниматель. (Не общая статья обо всем.) Легкая SEO-ность приветствуется.(поиск работы,подбор персонала, вакансии, резюме ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт материалов на тему "Воровство в магазинах"

    Рерайт материалов на тему "Воровство в магазинах". Всего пять документов. Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать. Возможно дальнейшее сотрудничество. Писать для людей. Стоимость работ не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ведение блогов

    Для ведения блогов нужны копирайтеры. Обращаю внимание: 1) Копирайт это не есть изложение своими словами чужой статьи 2) Понимаю желание заработать, но я не могу платить миллионы. Большие деньги я готов платить только ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайтов уникальными материалами

    $100

    Для работы по наполнению сайтов уникальными материалами требуется ОПЫТНЫЙ редактор-копирайтер. Задача - писать и опубликовывать на сайтах статьи по различным тематикам. Всего сайтов 10. За каждый сайт оплата - 80$ в месяц. Частота обновления - ...

    WordPress
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Качественный креативный рерайт (ремонт/отделка)

    Нужен качественный, читабельный, оптимизированный рерайт "звездных" статей с портала ВашДом по темам "сантехника/ванная комната", "напольные покрытия", "строительные материалы". Предоплатников без репутации не рассматриваю.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать статью для главной страницы сайта

    $50

    Требуется разработать оптимизированную, продающую статью для главной страницы сайта. Тематика сайта - продажа и монтаж видеонаблюдения и домофонов. От нас: 1. Консультации по техническим и продажным вопросам; 2. Наработки в письменном виде. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать новости и объявления на сайт

    $50

    http://shimanostore.ru наполнить полностью из головы разделы - http://shimanostore.ru/novosti/index.php новости - 12штук - http://shimanostore.ru/ob-yavlenie/index.php - акции 4 штуки Все новости должны содержать ключевые слова - катушки ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи по форекс стратегиям

    Требуется поиск в интернете, рерайт и размещение на сайте форекс-стратеий. Объём: 3 стратегии в неделю. Прошу указывать предлагаемую стоимость размещения одной статьи на сайте и её ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад