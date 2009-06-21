Качественные статьи в магазин шин и литых дисков

Для магазина шин и литых дисков http://www.shinawest.ru необходимы качественные статьи по тематикам: шины, зимняя резина, летняя резина, литые диски, штампованные диски, кованные диски, тесты шин и т.д. Качественные статьи можно увидеть и на других ресурсах сети... Приму реально качественный рерайтинг или лучше копирайтинг от проффи. Оплата за 1 статью 150 рублей. Мне все сколько там символов, главное, чтобы тематика была раскрыта... Объем заказа для начала будет около 20-30 статей, далее необходимо будет постоянно их писать. Для того, чтобы отобрать лучшего нужны будут тестовые материалы. Если вы подойдете, то дам вам тематику для написания статей. Для каждой статьи нужно будет уникальное изображение по теме! Подчеркиваю слова "УНИКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ" - то заимствовать изображения неприемлемо, так как так и тексты... Все тесты будут проверяться на уникальность... Также присылайте примеры ваших работ в личку выложенные уже в сети...