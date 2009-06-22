Придумать рекламную акцию

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок778 просмотров
#1$

Для международной туристической компании требуется придумать идею рекламной акции розыгрыша тура.

Оплата за одну успешную идею 1000 рублей

Автору лучшей идеи предлагаем работу на постоянной основе в компании в креативном отделе, возможно удаленно.

сам розыгрыш будет располагаться на сайте. Нужно придумать что то вроде теста после которого участник попадает в розыгрыш путевок.

Идеи либо в личку пишите, либо в сам прект

16 лет назад
npo-info
Victor 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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