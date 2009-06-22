Описание 14 разделов для автомобильного портала.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка202 просмотра
#1$

Добрый день!

Требуется написать 14 грамотных текстов не большого размера для автомобильного портала.

Запчасти

автозапчасти для иномарок (магазины).

Расходные материалы

фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки, ремни

Шины и колесные диски

автомобильные диски и резина

Аксессуары

дополнительное оборудование к автомобилям

Автомобильные разборки

продажа подержанных запчастей для иномарок

Запчасти оптом

поставщики запчастей оптом

Сервис

техническое обслуживание автомобилей

Ремонт

авторемонт, автосервис, диагностика автомобилей

Установка сигнализаций

противоугонные системы, установка, ремон, обслуживание

Установка аудиосистемы и навигации

установка мультимедиа, TV, навигационных систем

Автомобильные мойки

мойка, полировка и химчистка автомобилей

Дилеры

автомобильные салоны, продажа автомобилей

Пример во вложении.

Оставляем сроку и стоимость одного текста.

Пример текста во вложении.

Для выбора исполнитела мне достаточно одного текста, по любому из выбранных разделов.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Глубокий рерайт текста

    Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения. Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Срок ...

    Копирайтинг13 исполнителей
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественные статьи в магазин шин и литых дисков

    Для магазина шин и литых дисков http://www.shinawest.ru необходимы качественные статьи по тематикам: шины, зимняя резина, летняя резина, литые диски, штампованные диски, кованные диски, тесты шин и т.д. Качественные статьи можно увидеть и на других ресурсах ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание двух статей на тему работа

    $20

    Статьи для сайта http://profi-avers.ru/ Одна для соискателей вторая для работодателей. По 1000зн. Статья должна раскрывать один из аспектов отношений работник - наниматель. (Не общая статья обо всем.) Легкая SEO-ность приветствуется.(поиск работы,подбор персонала, вакансии, резюме ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт материалов на тему "Воровство в магазинах"

    Рерайт материалов на тему "Воровство в магазинах". Всего пять документов. Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать. Возможно дальнейшее сотрудничество. Писать для людей. Стоимость работ не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ведение блогов

    Для ведения блогов нужны копирайтеры. Обращаю внимание: 1) Копирайт это не есть изложение своими словами чужой статьи 2) Понимаю желание заработать, но я не могу платить миллионы. Большие деньги я готов платить только ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайтов уникальными материалами

    $100

    Для работы по наполнению сайтов уникальными материалами требуется ОПЫТНЫЙ редактор-копирайтер. Задача - писать и опубликовывать на сайтах статьи по различным тематикам. Всего сайтов 10. За каждый сайт оплата - 80$ в месяц. Частота обновления - ...

    WordPress
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Качественный креативный рерайт (ремонт/отделка)

    Нужен качественный, читабельный, оптимизированный рерайт "звездных" статей с портала ВашДом по темам "сантехника/ванная комната", "напольные покрытия", "строительные материалы". Предоплатников без репутации не рассматриваю.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать статью для главной страницы сайта

    $50

    Требуется разработать оптимизированную, продающую статью для главной страницы сайта. Тематика сайта - продажа и монтаж видеонаблюдения и домофонов. От нас: 1. Консультации по техническим и продажным вопросам; 2. Наработки в письменном виде. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать новости и объявления на сайт

    $50

    http://shimanostore.ru наполнить полностью из головы разделы - http://shimanostore.ru/novosti/index.php новости - 12штук - http://shimanostore.ru/ob-yavlenie/index.php - акции 4 штуки Все новости должны содержать ключевые слова - катушки ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад