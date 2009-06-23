Рерайт.

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Завершен37 заявок529 просмотров

Здравствуйте!

Нужен рерайт, исходники предоставляю. Тема не сложная.

Общий объем - до 20 тыс. символов.

Срок - завтра к обеду.

Предлагайте, пожалуйста, цены.

Убедительная просьба не писать в аську, личку, на почту.

Спасибо!

16 лет назад
galyris
Галина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
28 отзывов

Выбранные исполнители

Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Ольга прекрасно выполнила работу - быстро и качественно. Весь объем был готов значительно раньше срока, что не может не радовать. Очень ответственный исполнитель. Рекомендую.
Интересное задание, моментальная оплата. Спасибо. Хороший заказчик.
suvorova-iv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Работа была выполнена отлично! Тексты присланы значительно раньше срока, качество на высшем уровне. Очень ответственный исполнитель, чувствуется профессиональный подход к работе. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
suvorova-iv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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