Название для салона штор

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Необходимо придумать название для "салона штора" (почему в ковычках салон штор поймете к концу)

Основная целевая аудитория: женщины в возрасте 25-50 лет, с достатком средний-выше среднего

Главная задача что бы название было эмоциональным.

Женщина покупает новую одежду, делает новую прическу, клеит новые обои, заказывает новые шторы и все это для того что бы изменить что то в своей жизни, сделать её более яркой, добавить в неё тепло, уют, радость.

Поэтому название может состоять из 2-х частей.

Хотелось бы что бы название было придумано с следующей приставкой.

Дизайн студия "Название пересекающееся со шторами"

Это не просто салон штор, это не магазин - это дизайн студия, творческий подход и оригинальные решения, каждый дизайн уникален по своему, каждый дизайн штор разрабатывается на основе окружающей обстановки.

Это должно быть эмоциональное название и в то же время можно добавить немного ноток уюта комфорта.

Жду ваших предложений.

Конкурс открытый, победитель будет объявлен здесь.

Бюджет 1500р.