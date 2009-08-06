Рерайт кротких статей автомобильной тематики

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен54 заявки791 просмотр

1. Требуется копирайтер, немного разбирающийся в автомобилях.

2. Необходимо найти и отрерайтить порядка 200 отзывов по автомобилям(желательно не очень большие отзывы в пределах 1000 знаков).

3. Список марок и моделей машин предоставлю.

4. Цена: 1$ за 1000 знаков.

5. Срок: 5 дней.

16 лет назад
vovansl
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

TransWrite
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
16 лет назад
$340
5 дней
Очень профессиональные ребята! Рерайт статей выполнили на высоком уровне, качество статей впечатляет. На все доработки и замечания реагируют мгновенно. Советую всем!
Партнерством очень доволен. Владимир четко поставил задачу, дал конкретное ТЗ на написание текстов. Все прошло успешно. Будем сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

TransWrite
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт.

    Здравствуйте! Нужен рерайт, исходники предоставляю. Тема не сложная. Общий объем - до 20 тыс. символов. Срок - завтра к обеду. Предлагайте, пожалуйста, цены. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать рекламную акцию

    $1000

    Для международной туристической компании требуется придумать идею рекламной акции розыгрыша тура. Оплата за одну успешную идею 1000 рублей Автору лучшей идеи предлагаем работу на постоянной основе в компании в креативном отделе, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать биографию

    Требуется несколько статей о авторах популярных книг, объемом в 4 000 зн (биография, творческий путь автора, перечень книг). Приветствуется глубокий рерайт существующих статей в интернете. Указывайте цену и сроки выполнения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Подобрать словосочетания

    $20

    Требуется подобрать порядка 50-100 красивых словосочетаний на тему "Красивый интерьер+ материал стен", Например: "романтический флер французских кофеен", "аристократическое величие резиденций монархов", "подлинная флорентийская роскошь",

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Описание 14 разделов для автомобильного портала.

    Добрый день! Требуется написать 14 грамотных текстов не большого размера для автомобильного портала. Запчасти автозапчасти для иномарок (магазины). Расходные материалы фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки, ремни ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Глубокий рерайт текста

    Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения. Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Срок ...

    Копирайтинг13 исполнителей
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественные статьи в магазин шин и литых дисков

    Для магазина шин и литых дисков http://www.shinawest.ru необходимы качественные статьи по тематикам: шины, зимняя резина, летняя резина, литые диски, штампованные диски, кованные диски, тесты шин и т.д. Качественные статьи можно увидеть и на других ресурсах ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад