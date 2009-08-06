Здравствуйте! Нужен рерайт, исходники предоставляю. Тема не сложная. Общий объем - до 20 тыс. символов. Срок - завтра к обеду. Предлагайте, пожалуйста, цены. ...
Рерайт кротких статей автомобильной тематики
1. Требуется копирайтер, немного разбирающийся в автомобилях.
2. Необходимо найти и отрерайтить порядка 200 отзывов по автомобилям(желательно не очень большие отзывы в пределах 1000 знаков).
3. Список марок и моделей машин предоставлю.
4. Цена: 1$ за 1000 знаков.
5. Срок: 5 дней.
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