Тематика может быть любой, лишь бы интересно. Для авторов, которые лидируют в рейтинге у читателей, предусмотрены отдельные бонусы.
Аналитическая записка по сайтам/проектам буржунет
Необходимо проанализировать, осмыслить и написать аналитическую записку по сайтам/проектам буржунета. Мне необходима информация, о том, какие тематики/сайты/проекты там популярны. Информацию желательно предоставить в виде:
Тематика, ее анализ, подробное !!! описание и особенности, 2-3 сайта в этой тематике, способ монетизации.
Например:
Лекарственные препараты. Данная тема популярна, потому что много американцев страдают ожирением. Из дома выйти не могут, поэтому сидя на диване ищут сайты с препаратами - жрут таблетки, пьют чаи для похудения бла бла бла. Способ заработка - это реклама таблеток, их собственно продажа. Пример кратенький, надеюсь понятно.
Требуется человек, разбирающийся в тематике, желательно - житель штатов или европы.
На выходе - аналитическая записка по 8-10 направлениям. Срок - 23 июня, 13 по мск.
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