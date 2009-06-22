Аналитическая записка по сайтам/проектам буржунет

Необходимо проанализировать, осмыслить и написать аналитическую записку по сайтам/проектам буржунета. Мне необходима информация, о том, какие тематики/сайты/проекты там популярны. Информацию желательно предоставить в виде:

Тематика, ее анализ, подробное !!! описание и особенности, 2-3 сайта в этой тематике, способ монетизации.

Например:

Лекарственные препараты. Данная тема популярна, потому что много американцев страдают ожирением. Из дома выйти не могут, поэтому сидя на диване ищут сайты с препаратами - жрут таблетки, пьют чаи для похудения бла бла бла. Способ заработка - это реклама таблеток, их собственно продажа. Пример кратенький, надеюсь понятно.

Требуется человек, разбирающийся в тематике, желательно - житель штатов или европы.

На выходе - аналитическая записка по 8-10 направлениям. Срок - 23 июня, 13 по мск.