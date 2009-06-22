Аналитическая записка по сайтам/проектам буржунет

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки245 просмотров

Необходимо проанализировать, осмыслить и написать аналитическую записку по сайтам/проектам буржунета. Мне необходима информация, о том, какие тематики/сайты/проекты там популярны. Информацию желательно предоставить в виде:

Тематика, ее анализ, подробное !!! описание и особенности, 2-3 сайта в этой тематике, способ монетизации.

Например:

Лекарственные препараты. Данная тема популярна, потому что много американцев страдают ожирением. Из дома выйти не могут, поэтому сидя на диване ищут сайты с препаратами - жрут таблетки, пьют чаи для похудения бла бла бла. Способ заработка - это реклама таблеток, их собственно продажа. Пример кратенький, надеюсь понятно.

Требуется человек, разбирающийся в тематике, желательно - житель штатов или европы.

На выходе - аналитическая записка по 8-10 направлениям. Срок - 23 июня, 13 по мск.

16 лет назад
gomer66
Максим 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Название для салона штор

    $100

    Необходимо придумать название для "салона штора" (почему в ковычках салон штор поймете к концу) Основная целевая аудитория: женщины в возрасте 25-50 лет, с достатком средний-выше среднего Главная задача что бы название было эмоциональным. ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи для журнала про альт. источники энергии

    $1000

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для создания наполнения научно-популярного журнала про альтернативные источники энергии (журнал с одноименным названием) требуются авторы. Оплата после утверждения статьи главным редактором (в случае неутверждения - правки, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт кротких статей автомобильной тематики

    $350

    1. Требуется копирайтер, немного разбирающийся в автомобилях. 2. Необходимо найти и отрерайтить порядка 200 отзывов по автомобилям(желательно не очень большие отзывы в пределах 1000 знаков). 3. Список марок и моделей машин предоставлю. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт.

    Здравствуйте! Нужен рерайт, исходники предоставляю. Тема не сложная. Общий объем - до 20 тыс. символов. Срок - завтра к обеду. Предлагайте, пожалуйста, цены. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать рекламную акцию

    $1000

    Для международной туристической компании требуется придумать идею рекламной акции розыгрыша тура. Оплата за одну успешную идею 1000 рублей Автору лучшей идеи предлагаем работу на постоянной основе в компании в креативном отделе, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад