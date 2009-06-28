Текст для главной

Нужно заменить текст на главной странице сайта hotloves.ru

Условия:

- прочитав текст человек захотел воспользоваться услугой, т.е. что бы текст был продающий, что бы пользователя цепляло;

- поисковые машины, полюбили этот текст, т.е. по законам SEO;

- всё эстетично и красиво.

Сколько там должно быть символов я не знаю, это вы мне расскажите.