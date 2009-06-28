Текст для главной

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Завершен28 заявок480 просмотров

Нужно заменить текст на главной странице сайта hotloves.ru

Условия:

- прочитав текст человек захотел воспользоваться услугой, т.е. что бы текст был продающий, что бы пользователя цепляло;

- поисковые машины, полюбили этот текст, т.е. по законам SEO;

- всё эстетично и красиво.

Сколько там должно быть символов я не знаю, это вы мне расскажите.

16 лет назад
coolkos
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Ольга порадовала своей работой. Был написан отличный продающий текст для гланой страницы. Текст полностью выполняет свои фукции: убеждает воспользоваться услугой, SEO оптимизирован. Автор НЕ тупо пишет текст, а вникает в тему. Рекомердую всем сотрудничать. Всё в заявленные сроки. Приятно работать!
Константин отличный заказчик! Четкая постановка задачи, быстрые и конкретные ответы на уточняющие вопросы. Оплатил все точно и в срок! Очень приятный в общении и порядочный человек! Рекомендую 100%!

Заявки фрилансеров

olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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