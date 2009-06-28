Необходимо проанализировать, осмыслить и написать аналитическую записку по сайтам/проектам буржунета. Мне необходима информация, о том, какие тематики/сайты/проекты там популярны. Информацию желательно предоставить в виде: Тематика, ее анализ, подробное !!! описание и особенности, ...
Текст для главной
Нужно заменить текст на главной странице сайта hotloves.ru
Условия:
- прочитав текст человек захотел воспользоваться услугой, т.е. что бы текст был продающий, что бы пользователя цепляло;
- поисковые машины, полюбили этот текст, т.е. по законам SEO;
- всё эстетично и красиво.
Сколько там должно быть символов я не знаю, это вы мне расскажите.
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