Требуется наполнить сайт на DLE из 6-и word документов. 1 документ = 1 новость,в одном документе по 3-5 картинки. Писать сроки и цену.
Рерайт текстов
Нужен рерайт серии статей, обьемы большие. Тема - электрика. Жду кандидата.
Заявки фрилансеров
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