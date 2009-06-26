Написать 1-2 PR статьи

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Завершен20 заявок546 просмотров

Здравствуйте уважаемые фриласеры необходимо написать 1-2 PR-статьи, для дилингового центра (занимаемся брокеражем на Форексе), размер в районе 1000-2000 знаков, главная задача: написать стаью, чтобы пользователь прочитав её, сразу захотел пользоватся именно нашими услугами, но без крайностей типа: Мы самые лучшие, пользуйтесь нашими услугами. От Вас требуются сроки и стоимость работы.

16 лет назад
positivepro
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

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alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
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9 лет назад
16 лет назад
$7
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Flexger
Герман 
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12 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
TheShark
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
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15 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
2 дня
Отличный заказчик, чётко ставит задачи и вовремя предупрепреждает о изменениях. Всегда на связи для уточнения всех вопросов. Моя оценка 100 баллов.
MM-78
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Очень доволен работой, будем работать с Вами и далее. Нам нужны копирайтеры, способные создать хороший креатив за небольшой срок.
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verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
Flexger
Герман 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
TheShark
Татьяна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
MM-78
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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