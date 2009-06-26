Требуется написать описание разделов к автомобильному порталу по 250-300 знаков каждого. И грамотное, для поисковых систем описание всего портала. Данный портал сейчас в разработки, но суть его можно увидеть http://dr-car.ru/ ...
Написать 1-2 PR статьи
Здравствуйте уважаемые фриласеры необходимо написать 1-2 PR-статьи, для дилингового центра (занимаемся брокеражем на Форексе), размер в районе 1000-2000 знаков, главная задача: написать стаью, чтобы пользователь прочитав её, сразу захотел пользоватся именно нашими услугами, но без крайностей типа: Мы самые лучшие, пользуйтесь нашими услугами. От Вас требуются сроки и стоимость работы.
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $16
Рерайт 10 несложных статей. Тематики – дети, фото. Оплата – 500 руб.Завершен16 лет назад
- $50
Требуется грамотный человек, неоднократно писавший про бензин и дизельное топливо. Исходный материал для рерайта предоставляю. Оплата 1 WMZ за 1000. Объём 20 000-40 000 знаков. Срок - 2 дня. В личку не писать ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна помощь в рерайте. Рерайтить необходимо описания к фильмам на двд. За 3 дня в сумме необходимо отрерайтить 600 описаний. Каждое из них должно быть по 500-600 знаков без пробелов. Указывайте, пожалуйста, стоимость за ...Закрыт16 лет назад
Нужно заменить текст на главной странице сайта hotloves.ru Условия: - прочитав текст человек захотел воспользоваться услугой, т.е. что бы текст был продающий, что бы пользователя цепляло; - поисковые машины, полюбили этот текст, ...Завершен16 лет назад
Необходимо проанализировать, осмыслить и написать аналитическую записку по сайтам/проектам буржунета. Мне необходима информация, о том, какие тематики/сайты/проекты там популярны. Информацию желательно предоставить в виде: Тематика, ее анализ, подробное !!! описание и особенности, ...Закрыт16 лет назад
- $50
Тематика может быть любой, лишь бы интересно. Для авторов, которые лидируют в рейтинге у читателей, предусмотрены отдельные бонусы.Копирайтинг151 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно для парочки проектов написать тексты для ссылок для Sape За вопросами писать в аську 177626682Завершен16 лет назад
- $100
Необходимо придумать название для "салона штора" (почему в ковычках салон штор поймете к концу) Основная целевая аудитория: женщины в возрасте 25-50 лет, с достатком средний-выше среднего Главная задача что бы название было эмоциональным. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для создания наполнения научно-популярного журнала про альтернативные источники энергии (журнал с одноименным названием) требуются авторы. Оплата после утверждения статьи главным редактором (в случае неутверждения - правки, ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад