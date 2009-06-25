Приватный проект для Дерягиной Ольги

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок196 просмотров

Рерайт 10 несложных статей. Тематики – дети, фото.

Оплата – 500 руб.

16 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$16
2 дня
В третий раз обратилась к Ольге. Все отлично как обычно :)
Замечательный заказчик! Работаем не в первый раз, надеюсь, что и не в последний!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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